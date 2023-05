التدوين > ابق مجهول الهوية وزد سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ابق مجهول الهوية وزد سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

2023-05-10 13:20:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، حتى عند دفق المحتوى أو تنزيل ملفات كبيرة. قل وداعًا للتخزين المؤقت وأوقات التحميل البطيئة ، ومرحبًا بالتصفح المستمر.



لكن هذا ليس كل شيء - مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا أن يظل نشاطك على الإنترنت خاصًا وآمنًا ، مما يحميك من المتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



وبالنسبة لأولئك القلقين بشأن تتبع مواقعهم ، تقدم isharkVPN أيضًا ميزة "what is my ip loc" ، مما يتيح لك رؤية موقع عنوان IP الخاص بك في أي وقت. يمكن أن توفر هذه الطبقة الإضافية من الشفافية راحة البال لأولئك الذين يقدرون خصوصيتهم على الإنترنت.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر مزايا سرعات الإنترنت الفائقة والأمان المعزز عبر الإنترنت. من خلال ميزة "what is my ip loc" الخاصة بنا ، يمكنك أيضًا أن تطمئن إلى أن موقعك لا يتم تعقبه. قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد موقع IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

