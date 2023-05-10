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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 13:21:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. باستخدام iSharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت بسرعات فائقة والوصول إلى أي موقع ويب تختاره.



لكن هذا ليس كل شيء. مع iSharkVPN ، يمكنك أيضًا حماية خصوصيتك وأمانك عن طريق إخفاء عنوان موقع IP الخاص بك. هذا يعني أن نشاطك عبر الإنترنت يبقى في مأمن من أعين المتطفلين ، سواء كان ذلك مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو المتسللين المحتملين.



إذن ما هو عنوان موقع IP الخاص بك بالضبط؟ عنوان IP الخاص بك هو مجموعة فريدة من الأرقام التي تحدد جهازك وموقعه على الإنترنت. عند استخدام iSharkVPN ، يتم إخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت.



تعمل ميزة Accelerator في iSharkVPN من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات أعلى. يقوم بذلك عن طريق تقليل زمن الوصول وتحسين التوجيه ، مما يؤدي إلى اتصال إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.



لذا ، سواء كنت تقوم ببث برنامجك التلفزيوني المفضل ، أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ، أو تعمل من المنزل ، فإن iSharkVPN Accelerator وحماية عنوان موقع IP قد قمت بتغطيتك. جرب iSharkVPN لنفسك واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان موقع IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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