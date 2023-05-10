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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator على هاتفك

ishark blog article

2023-05-10 13:21:11

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت المزعج عند استخدام هاتفك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة على هاتفك. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تعمل عن بُعد ، يمكنك أن تقول وداعًا للتأخيرات المحبطة ومرحبًا بالاتصال السلس.



لكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا طبقة إضافية من الأمان عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك. لم يعد عليك القلق بشأن وصول المتسللين أو مجرمي الإنترنت إلى معلوماتك الشخصية. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت بأمان وراحة البال.



عند الحديث عن عناوين IP ، هل تساءلت يومًا عن عنوان IP الحالي الخاص بك؟ باستخدام ميزة "what is my IP" على isharkVPN ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك على هاتفك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لاستكشاف مشكلات اتصال الإنترنت وإصلاحها أو لمجرد فضولك.



فما تنتظرون؟ قم بترقية سرعة الإنترنت والأمان في هاتفك باستخدام مسرع isharkVPN واكتشف عنوان IP الحالي الخاص بك باستخدام ميزة "what is my IP". لن تكون تجربتك على الإنترنت هي نفسها أبدًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان IP الخاص بي على هاتفي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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