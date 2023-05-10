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حماية هويتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 13:21:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



لا تحمي خدمة VPN الخاصة بنا خصوصيتك عبر الإنترنت من خلال التشفير الآمن فحسب ، بل إنها تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصالك. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال ميزة "What is My IP Private" الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن عنوان IP الخاص بك مخفي عن أعين المتطفلين.



قل وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ومرحبًا بالبث السريع باستخدام isharkVPN Accelerator. تتيح لك خدمتنا أيضًا تجاوز القيود الجغرافية ، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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