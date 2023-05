التدوين > قم بتأمين وجودك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وابقَ مجهولاً مع ما هو My IP PIA

قم بتأمين وجودك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وابقَ مجهولاً مع ما هو My IP PIA

2023-05-10 09:26:56

هل أنت قلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ هل تريد حماية أنشطتك على الإنترنت من أعين المتطفلين؟ بعد ذلك ، تحتاج إلى الاستثمار في خدمة موثوقة للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN). اثنان من أشهر مزودي خدمة VPN في السوق اليوم هما iSharkVPN Accelerator و What Is My IP (PIA).



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع باتصال إنترنت سلس وسريع دون أي انقطاعات أو قيود. تتيح لك خدمة VPN هذه تجاوز أي قيود جغرافية ، مما يتيح لك الوصول إلى أي محتوى من أي مكان في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، لدى iSharkVPN Accelerator سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يضمن الحفاظ على خصوصية سجل التصفح والأنشطة الأخرى عبر الإنترنت.



من ناحية أخرى ، What Is My IP (PIA) هي أيضًا خدمة VPN عالية التصنيف توفر ميزات أمان وخصوصية ممتازة. يستخدم What Is My IP (PIA) تشفيرًا عسكريًا لحماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. علاوة على ذلك ، تحتوي خدمة VPN هذه على شبكة ضخمة من الخوادم المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، مما يتيح لك الوصول إلى أي محتوى من أي مكان في العالم.



الاختيار بين iSharkVPN Accelerator و What Is My IP (PIA) يتلخص في النهاية في احتياجاتك وميزانيتك الخاصة. يقدم كلا موفري VPN خدمات ممتازة ويثق بهم الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. بغض النظر عن مزود VPN الذي تختاره ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت تظل خاصة وآمنة.



في الختام ، يعد الاستثمار في خدمة VPN موثوقة مثل iSharkVPN Accelerator أو What Is My IP (PIA) ضروريًا لأي شخص يقدر خصوصيته وأمانه عبر الإنترنت. مع تزايد عدد التهديدات الإلكترونية ، تحتاج إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. باستخدام خدمة VPN ، يمكنك تصفح الإنترنت بأمان وأمان ، دون أي قيود. فما تنتظرون؟ احصل على اشتراك VPN الخاص بك اليوم واستمتع بتجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو IP pia الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

