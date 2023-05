التدوين > قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و My IP Private Internet Access

قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و My IP Private Internet Access

ishark blog article

2023-05-10 09:27:12

هل تبحث عن خدمة VPN قوية يمكنها أن توفر لك سرعات فائقة وخصوصية كاملة عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



بفضل تقنية التسريع القوية ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator على تحقيق سرعات فائقة تتيح لك البث والتنزيل والتصفح بسهولة. وباستخدام شبكة من الخوادم الموجودة حول العالم ، يمكنك الاتصال بالإنترنت من أي مكان تقريبًا - كل ذلك مع الحفاظ على سلامتك وأمانك.



لكن هذا ليس كل شيء. مع iSharkVPN Accelerator ، ستستمتع أيضًا بالخصوصية والأمان الكاملين عبر الإنترنت. تحافظ بروتوكولات التشفير المتقدمة الخاصة بنا على خصوصية وأمان أنشطتك عبر الإنترنت ، بينما تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل سجل الإنترنت الخاص بك سريًا.



وبالنسبة لأولئك الذين يقدرون عدم الكشف عن هويتهم ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا وصولاً خاصًا إلى الإنترنت "What is my IP". تتيح لك هذه الميزة القوية إخفاء عنوان IP الخاص بك وتصفح الإنترنت في وضع التخفي دون ترك أي أثر.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN يمكنها أن توفر لك السرعة والأمان والخصوصية التي تحتاجها للبقاء آمنًا وآمنًا عبر الإنترنت ، فلا تبحث عن iSharkVPN Accelerator. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو الوصول إلى الإنترنت الخاص بي عبر بروتوكول الإنترنت ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN