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قم بحماية هويتك على الإنترنت وزد من سرعة الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 09:27:56

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



تتيح تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب ، وبث برامجك المفضلة ، وتصفح الإنترنت دون القلق بشأن أعين المتطفلين.



ولكن ماذا لو لم تكن متأكدًا مما إذا كان عنوان IP الخاص بك آمنًا؟ وهنا يأتي دور "What is my IP v4". تتيح لك هذه الأداة التحقق بسهولة من عنوان IP الخاص بك والتأكد من أن نشاطك على الإنترنت خاص وآمن.



لا تدع السرعات البطيئة والوصول المقيد يعيقك بعد الآن. جرب مسرّع iSharkVPN و "What is my IP v4" اليوم واستمتع بالحرية والأمان اللذين تستحقهما.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو ip v4 الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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