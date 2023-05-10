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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN واحم عنوان IP v6 الخاص بك

ishark blog article

2023-05-10 09:28:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومنعت الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع توفير أمان وخصوصية لا مثيل لهما.



لكن هذا ليس كل شيء - مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الوصول إلى مواقع الويب والمحتوى الذي قد يكون مقيدًا في منطقتك. تتيح لك ميزة DNS الذكية الخاصة بنا تجاوز القيود القائمة على الموقع والاستمتاع بالإنترنت دون قيود.



وبالحديث عن القيود ، هل تساءلت يومًا عن عنوان IP الخاص بك؟ مع الاستخدام المتزايد لعناوين IPv6 ، من المهم معرفة كيفية العثور على عناوينك الخاصة. لحسن الحظ ، يوفر مسرع isharkVPN حلاً بسيطًا. ما عليك سوى زيارة موقعنا على الويب واستخدام "ما هو عنوان IP v6 الخاص بي؟" أداة لاكتشاف عنوان IP الفريد الخاص بك بسرعة.



فما تنتظرون؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل. سريع وآمن وغير مقيد - بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP v6 الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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