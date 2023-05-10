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ابق مجهولاً على الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator وما هو My IP6

ishark blog article

2023-05-10 09:29:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يوفر تجربة سلسة عبر الإنترنت لمستخدمينا.



ولكن هذا ليس كل شيء - مع isharkVPN ، تعتبر خصوصيتك وأمانك على الإنترنت من أهم أولوياتنا أيضًا. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يحمي معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين.



ولأولئك الذين لديهم فضول بشأن هويتهم على الإنترنت ، فإن isharkVPN قد جعلك مغطى بميزة "What is my ip6". تتيح لك هذه الأداة تحديد عنوان IPv6 الخاص بك بسهولة ، مما يساعدك على فهم بصمتك على الإنترنت بشكل أفضل والتحكم في خصوصيتك.



فلماذا تنتظر؟ اختبر سرعات الإنترنت الفائقة والخصوصية المطلقة عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN. اشترك اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو IP6 الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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