قم بحماية هويتك وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

2023-05-10 09:29:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! توفر خدمة VPN الخاصة بنا سرعات فائقة ووصولاً غير محدود إلى أي موقع ويب أو خدمة عبر الإنترنت تريدها.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بثقة مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص. نحن نستخدم أحدث بروتوكولات التشفير لحماية بياناتك الشخصية من أعين المتطفلين والمتسللين.



ولكن هذا ليس كل شيء - تتضمن خدمتنا أيضًا ميزة قوية تسمى "what is my ipaddress" والتي تتيح لك إخفاء عنوان IP الخاص بك وموقعك عن الأطراف الثالثة. يعد هذا أمرًا ضروريًا لحماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت ، خاصة عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN على خدمات VPN الأخرى؟ بصرف النظر عن سرعاتنا الفائقة وميزات الأمان من الدرجة الأولى ، فإننا نقدم أيضًا دعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات. نحن نؤمن بالحفاظ على خصوصية معلوماتك وأمانها ، ولهذا السبب لا نحتفظ أبدًا بسجلات لنشاطك على الإنترنت.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد إلى المواقع والخدمات التي تحبها. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بوصول غير محدود وسرعات فائقة وميزات أمان من الدرجة الأولى. جربه الآن وانظر بنفسك لماذا يختار الكثير من الناس مسرع isharkVPN لجميع احتياجاتهم عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

