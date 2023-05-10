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قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 09:31:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد تصفح الويب بشكل أسرع وأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تستخدم خدمة التسريع لدينا تقنية متقدمة لتسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة تجعل تجربة التصفح الخاصة بك نسيمًا. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بسهولة دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح مواقع الويب بسهولة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر لك مسرع isharkVPN أيضًا أمانًا إضافيًا لشبكة افتراضية خاصة (VPN). هذا يعني أن جميع أنشطتك على الإنترنت مشفرة ومحفوظة بالخصوصية ، مما يحميك من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية المحتملة.



وبالحديث عن الخصوصية ، هل تساءلت يومًا عن عنوان IPv4 IP الخاص بك؟ عنوان IP الخاص بك هو معرف فريد يمكن استخدامه لتتبع نشاطك عبر الإنترنت وربما يعرض خصوصيتك للخطر. ولكن مع isharkVPN ، يتم إخفاء عنوان IP الخاص بك عن الأنظار ، مما يجعل نشاطك على الإنترنت آمنًا ومجهول الهوية.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وحماية لا مثيل لها للخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IPv4 الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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