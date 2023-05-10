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حافظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 09:32:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! تساعد تقنيتنا المتطورة على زيادة سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 3 أضعاف ، بحيث يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس دون أي انقطاع.



ولكن كيف تعرف ما إذا كان iSharkVPN Accelerator مناسبًا لك؟ حسنًا ، هل تساءلت يومًا ما هو عنوان IP الخاص بـ ISP؟ عنوان IP الخاص بـ ISP هو معرف فريد يسمح لمزود خدمة الإنترنت الخاص بك بتتبع نشاطك عبر الإنترنت. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعلانات مستهدفة ، ووصول محدود إلى مواقع ويب معينة ، وحتى تهديدات أمنية محتملة.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يتم إخفاء عنوان IP الخاص بـ ISP واستبداله بآخر من خوادمنا. هذا يعني أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن تمامًا ، مما يسمح بالوصول غير المقيد إلى أي موقع ويب أو خدمة تختارها.



بالإضافة إلى زيادة سرعات الإنترنت وزيادة مستوى الأمان ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا:



- عرض نطاق ترددي غير محدود واستخدام البيانات

- التوافق مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل

- دعم عملاء 24/7



لا تدع السرعات البطيئة والتهديدات الأمنية المحتملة تمنعك من الاستمتاع بالإنترنت على أكمل وجه. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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