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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator والمنفذ المحلي

ishark blog article

2023-05-10 09:32:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء بث أفلامك المفضلة أو لعب الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت وتقليل وقت التأخير للحصول على تجربة سلسة عبر الإنترنت. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لكن ماذا عن المنفذ المحلي الخاص بك؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. تتيح لك تقنيتنا تحديد المنفذ المحلي بسهولة وتحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أقصى سرعة وكفاءة.



قل وداعًا للتخزين المؤقت وأوقات التحميل البطيئة. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر أسرع سرعات إنترنت ممكنة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المنفذ المحلي الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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