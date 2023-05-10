التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 09:32:56

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تم تصميم أحدث التقنيات لدينا لتحسين تجربتك على الإنترنت بسرعات فائقة ووصول غير محدود إلى أي موقع ويب ترغب فيه.



لكن انتظر ، ما هو عنوان ISP بالضبط ولماذا يهم؟ عنوان ISP (مزود خدمة الإنترنت) الخاص بك هو معرف فريد يتم تعيينه لجهازك بواسطة مزود الإنترنت الخاص بك. يُستخدم هذا العنوان لتتبع نشاطك على الإنترنت ، وتقييد وصولك إلى مواقع ويب معينة ، وحتى بيع بياناتك لمعلنين من جهات خارجية.



باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بشكل مجهول وآمن عن طريق إخفاء عنوان مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. هذا يعني أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وأن وصولك إلى مواقع الويب لم يعد مقيدًا بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



تعمل تقنية التسريع لدينا أيضًا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن حصولك على أقصى استفادة من خطة الإنترنت الخاصة بك. لا مزيد من مقاطع الفيديو المتأخرة أو سرعات التنزيل البطيئة - ستجعلك مسرع isharkVPN تتصفح وتتدفق بسرعة البرق.



لا تدع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يتحكم في تجربتك عبر الإنترنت بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستعد السيطرة على الإنترنت الخاص بك. من خلال تقنيتنا المتطورة ودعم العملاء الاستثنائي ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تحصل على أفضل خدمة VPN متاحة. سجل الآن واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان ISP الخاص بي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN