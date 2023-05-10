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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 09:34:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند البث؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا الحديثة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات أعلى وبثًا أكثر سلاسة.



ولكن ما هو نوع nat الخاص بي وكيف يؤثر على اتصال الإنترنت الخاص بي؟ NAT (ترجمة عنوان الشبكة) هي طريقة تستخدمها أجهزة التوجيه لترجمة عنوان IP الخاص بجهازك إلى عنوان IP عام. يحدد نوع NAT الخاص بك كيفية اتصال جهازك بالأجهزة الأخرى على الإنترنت. هناك ثلاثة أنواع من NAT: مفتوحة ومتوسطة وصارمة. يسمح نوع Open NAT بأفضل اتصال وهو مثالي للألعاب والبث. قد يكون لنوع NAT المعتدل بعض القيود ، في حين أن نوع Strict NAT قد يحد بشدة من اتصالك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بمزايا نوع Open NAT وتجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك البث واللعب والتصفح دون أي انقطاع أو تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة وجودة الاتصال الرديئة. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في اتصالك بالإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا ببث أسرع وأكثر سلاسة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو نوع nat الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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