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أطلق العنان للإمكانيات الكاملة للإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-10 07:06:37

هل تبحث عن طريقة لزيادة سرعة الإنترنت لديك وحماية خصوصيتك أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة تصفح آمنة وخصوصية. تقوم تقنية VPN القوية الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت من سرقة معلوماتك وبياناتك الشخصية.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم isharkVPN Accelerator أيضًا ميزة فريدة تتيح لك معرفة رقم المنفذ الخاص بك لعنوان IP الخاص بك. من خلال تحديد رقم المنفذ الخاص بك ، يمكنك التأكد من أن كل حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت يتم توجيهها بشكل صحيح وتحسينها لتحقيق أقصى أداء.



فلماذا تنتظر؟ قم بالتسجيل في isharkVPN Accelerator اليوم واختبر أقصى ما في سرعة وأمان الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد رقم المنفذ الخاص بي لعنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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