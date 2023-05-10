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قم بتسريع اتصالك بالإنترنت باستخدام isharkVPN وابحث عن عنوان IP الخاص بالطابعة

ishark blog article

2023-05-10 07:07:00

هل سئمت من التعرض لبطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح الإنترنت أو مشاهدة أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وتصفح الويب بأمان من أي مكان في العالم. تضمن تقنية التسريع لدينا تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أفضل أداء ممكن.



ولكن ماذا لو احتجت إلى طباعة شيء ما من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك؟ هذا هو المكان الذي تصبح فيه معرفة عنوان IP الخاص بالطابعة في متناول يديك. عنوان IP الخاص بطابعتك هو معرف فريد يسمح لها بالاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك.



ألا تعرف ما هو عنوان IP الخاص بالطابعة؟ لا مشكلة! يمكنك العثور عليها بسهولة عن طريق طباعة صفحة تكوين الشبكة من لوحة تحكم الطابعة أو عن طريق التحقق من إعدادات جهاز التوجيه.



فلماذا لا تنتقل بسرعات الإنترنت لديك إلى المستوى التالي مع isharkVPN Accelerator وتأكد من أنك تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة لجميع احتياجات الطباعة الخاصة بك. ابدأ في الاستمتاع بإنترنت سريع وآمن اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بالطابعة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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