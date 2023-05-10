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التدوين > قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 07:08:11
هل تريد الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع وأمان أفضل عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! تعمل تقنية التسريع المتطورة الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات فائقة ، مما يجعل البث والألعاب والتصفح في غاية السهولة.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى مثل التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات والحماية من تسريبات DNS والبرامج الضارة. مع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.

وبالحديث عن المعلومات الشخصية - هل تعرف ما هو عنوان IPv4 العام الخاص بك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فأنت لست وحدك. عنوان IPv4 العام الخاص بك هو المعرف الفريد المخصص لجهازك من قبل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، ويمكن أن يكشف عن الكثير من المعلومات عنك - بما في ذلك موقعك التقريبي ، ومزود خدمة الإنترنت ، وحتى نوع الجهاز الذي تستخدمه.

ولكن مع iSharkVPN ، يتم إخفاء عنوان IPv4 العام الخاص بك عن الأنظار. بدلاً من ذلك ، يتم توجيه نشاطك عبر الإنترنت من خلال خوادمنا الآمنة ، وإخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك وحماية خصوصيتك. فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا ومجهولاً!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IPv4 العام الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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