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التدوين > احصل على سرعة إنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator

احصل على سرعة إنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 07:08:49
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث أفلامك أو برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN!

تم تصميم تقنية التسريع لدينا لتحسين سرعات الإنترنت لديك ، مما يمنحك تنزيلات أسرع وتدفقًا أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن خدمة VPN الخاصة بنا أن يكون نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.

ولكن كيف تعرف أن مسرّعنا يعمل بسحره؟ إحدى الطرق هي معرفة عنوان IP لجهاز التوجيه الخاص بك. هذا هو المعرف الفريد لشبكتك المنزلية الذي يسمح للأجهزة بالاتصال بالإنترنت.

للعثور على عنوان IP لجهاز التوجيه الخاص بك ، ما عليك سوى كتابة "ما هو عنوان IP لجهاز التوجيه الخاص بي؟" في أي محرك بحث وسيعرض المعلومات لك. بمجرد حصولك على هذه المعلومات ، يمكنك استخدام اختبار السرعة الخاص بنا لمعرفة الفرق الذي يحدثه مسرع iSharkVPN.

لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة بعد الآن. جرب مسرع iSharkVPN اليوم واختبر الفرق.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو جهاز التوجيه الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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