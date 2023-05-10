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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator - ما هو خادمي؟

ishark blog article

2023-05-10 07:09:56

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تساعد تقنيتنا المتطورة على تعزيز اتصالك بالإنترنت وتوفر وصولاً سلسًا إلى مواقع الويب وخدمات البث المفضلة لديك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لأوقات التخزين المؤقت والتحميل المحبطة.



ولكن هذا ليس كل شيء - باستخدام ميزة "My Server" الخاصة بنا ، يمكنك تخصيص تجربة VPN الخاصة بك واختيار موقع الخادم الذي يناسبك بشكل أفضل. سواء كنت تبحث عن سرعات أعلى أو الوصول إلى محتوى خاص بمنطقة معينة ، فإن ميزة My Server لدينا تضع القوة بين يديك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الحرية والراحة على الإنترنت. من خلال ميزات مسرّعنا وخادمي ، لن تضطر أبدًا إلى القبول بأقل من الوصول إلى الإنترنت من الدرجة الأولى مرة أخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو خادمي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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