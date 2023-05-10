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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 07:10:19

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لتسريع اتصالك بالإنترنت والحفاظ على أمان أنشطتك عبر الإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الآن الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



تم تصميم تقنيتنا المتطورة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتحسينه ، مما يضمن أنه يمكنك بث المحتوى وتصفحه وتنزيله بسرعات فائقة. سواء كنت تعمل من المنزل ، أو تقوم ببث برنامجك التلفزيوني المفضل ، أو تقوم بتنزيل ملفات كبيرة ، فإن iSharkVPN Accelerator سيساعدك.



وهذا ليس كل شيء - فمع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالأمان والخصوصية التامين عبر الإنترنت. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا أن تظل بياناتك الشخصية وأنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين والمتسللين ومجرمي الإنترنت. يمكنك الآن تصفح الإنترنت براحة بال تامة ، مع العلم أن أنشطتك على الإنترنت مشفرة ومحمية.



ولكن انتظر هناك المزيد! مع iSharkVPN ، يمكنك أيضًا الوصول إلى ميزة "My Server Port" الحصرية. تتيح لك هذه الميزة اختيار منفذ الخادم المفضل لديك ، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في اتصالك عبر الإنترنت. يمكنك الآن تخصيص اتصالك بالإنترنت ، واختيار المنفذ الذي يناسب احتياجاتك.



فما تنتظرون؟ انضم إلى الآلاف من مستخدمي iSharkVPN Accelerator الراضين وتمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمانًا تامًا عبر الإنترنت. بفضل تقنيتنا المتقدمة والميزات الحصرية مثل "My Server Port" ، يمكنك الآن الاستمتاع بتجربة إنترنت أفضل وأسرع وأكثر أمانًا.



اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم وانتقل باتصالك بالإنترنت إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو منفذ الخادم الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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