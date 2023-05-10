التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 07:10:50

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وآمنة توفر سرعة فائقة وأقصى قدر من الخصوصية عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



مع ميزات مثل التشفير العسكري ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، وشبكة واسعة من الخوادم المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، تقدم iSharkVPN الحماية القصوى ضد المتسللين والبرامج الضارة والمراقبة الحكومية.



ولكن هذا ليس كل شيء - يأتي iSharkVPN أيضًا بميزة فريدة تسمى "My Subnet". تتيح لك هذه الميزة الاتصال بشبكة فرعية من اختيارك ، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في هويتك عبر الإنترنت وحمايتك من التهديدات الإلكترونية.



باختيار شبكتك الفرعية ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك والوصول إلى المحتوى المقيد وتجاوز القيود الجغرافية بسهولة. سواء كنت تتصفح الويب ، أو تبث برامجك المفضلة ، أو تدير أعمالًا مهمة عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN يوفر لك الحماية.



وبفضل تقنية Accelerator الخاصة بنا ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة تتماشى حتى مع أنشطة الإنترنت الأكثر تطلبًا. فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الحرية والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي شبكتي الفرعية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN