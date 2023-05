التدوين > أطلق العنان لقوة مسرع isharkVPN واكتشف عنوان VPN الحقيقي الخاص بك

أطلق العنان لقوة مسرع isharkVPN واكتشف عنوان VPN الحقيقي الخاص بك

ishark blog article

2023-05-10 03:37:58

تقديم iSharkVPN Accelerator: زيادة سرعة الإنترنت والأمان لديك!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومخاوف الأمان عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! توفر تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ أيضًا على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



إحدى الميزات البارزة في iSharkVPN Accelerator هي أداة What is My VPN IP. تتيح لك هذه الأداة الفريدة التحقق بسهولة من عنوان IP الخاص بشبكة VPN والتأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن حقًا. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك التصفح والدفق بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن هذا ليس كل شيء - يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا مجموعة واسعة من المزايا الأخرى ، بما في ذلك:



- عرض النطاق الترددي غير المحدود وتبديل الخادم: استمتع بسرعات إنترنت سريعة وموثوقة دون القلق بشأن الوصول إلى حدود النطاق الترددي أو التعثر مع الخوادم البطيئة.

- تطبيقات سهلة الاستخدام لجميع الأجهزة: سواء كنت تستخدم كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي ، فإن iSharkVPN Accelerator لديه تطبيق متوافق مع جهازك.

- دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف ، فإن فريق دعم العملاء الخبير لدينا متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك.



إذا كنت مستعدًا للارتقاء بسرعات الإنترنت والأمان عبر الإنترنت إلى المستوى التالي ، فجرّب iSharkVPN Accelerator اليوم! من خلال أداة What is My VPN IP وغيرها من الميزات القوية ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت دون أي قلق أو قيود.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN