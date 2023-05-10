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حماية خصوصيتك وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 03:38:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! باستخدام هذه الأداة القوية ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك والوصول إلى المحتوى الذي فقدته.



ولكن ماذا عن اسم شبكة WiFi الخاصة بك؟ حسنًا ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تغيير اسم شبكتك إلى اسم أكثر خصوصية وفريدة من نوعها. قل وداعًا للأسماء الافتراضية المملة مثل "Netgear" أو "Linksys" ومرحبًا باسم يعبر عنك حقًا وعن شخصيتك.



وأفضل جزء؟ مسرع isharkVPN سهل الاستخدام وبأسعار معقولة. فلماذا تنتظر؟ ابدأ اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة واسم شبكة WiFi مخصص يمثلك حقًا!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد اسم شبكة wifi الخاصة بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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