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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 03:39:10
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت اللامتناهي؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! تعمل هذه التقنية الثورية على تعزيز سرعة الإنترنت لديك ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت أكثر سلاسة وسرعة.

مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك بث برامجك وأفلامك المفضلة دون أي انقطاع أو تأخير. كما أنه يعزز تجربة اللعب عبر الإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول ، مما يضمن عدم تفويت أي إيقاع في خضم المعركة.

لكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا مجموعة من ميزات الأمان للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. مع تشفير AES 256 بت وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية محمية.

إذن ما هو ماي؟ إنها الأداة المثلى لإدارة خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. باستخدام myi ، يمكنك مراقبة نشاطك عبر الإنترنت ، وحظر الإعلانات والنوافذ المنبثقة غير المرغوب فيها ، وحتى فحص جهازك بحثًا عن أي تهديدات محتملة. إنه مثل وجود حارس أمن شخصي لجميع أجهزتك!

لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. استثمر في isharkVPN Accelerator و myi اليوم واستمتع بأقصى درجات الحرية على الإنترنت وراحة البال.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو myi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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