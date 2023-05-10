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حماية هويتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 03:39:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تساعد تقنيتنا المبتكرة على زيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 100٪ ، مما يسمح لك ببث وتصفح الويب بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود أكثر من 1000 خادم في أكثر من 60 دولة ، يمكنك الوصول بسهولة إلى المحتوى المقيد جغرافيًا الذي لن يكون متاحًا لك بخلاف ذلك.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ عنوان IP الخاص بك هو معرف فريد يتم تعيينه لجهازك عند الاتصال بالإنترنت. يمكن استخدامه لتتبع نشاطك عبر الإنترنت ويمكنه حتى الكشف عن موقعك الفعلي.



وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN. تخفي خدمتنا عنوان IP الخاص بك ، وتحافظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. يمكنك التصفح براحة بال وأنت تعلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتتبع عبر الإنترنت يعيقك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وخصوصية كاملة عبر الإنترنت. سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان myip والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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