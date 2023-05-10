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أطلق العنان لقوة الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 03:41:17

هل تبحث عن أفضل مسرع VPN في السوق؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! توفر تقنيتنا المتطورة سرعات فائقة وأقصى قدر من الأمان لجميع أنشطتك على الإنترنت. ولكن ما هو NAT بالضبط ، ولماذا هو مهم جدًا لمستخدمي VPN؟



NAT ، أو ترجمة عنوان الشبكة ، هي عملية ترجمة عناوين IP الخاصة إلى عناوين IP عامة. هذا ضروري لأن عناوين IP الخاصة غير قابلة للتوجيه على الإنترنت العام. عند الاتصال بشبكة VPN ، يتم تعيين عنوان IP خاص لجهازك بواسطة خادم VPN. يتم بعد ذلك ترجمة عنوان IP الخاص هذا إلى عنوان IP عام يمكن استخدامه للوصول إلى الإنترنت.



لكن NAT يمكن أن يسبب مشاكل لمستخدمي VPN ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسرعة. نظرًا لأن NAT يتطلب طاقة معالجة إضافية ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء اتصال VPN الخاص بك ويسبب تأخيرًا وتخزينًا مؤقتًا. هذا هو المكان الذي تأتي فيه تقنية تسريع iSharkVPN.



تم تصميم تقنية التسريع الخاصة بنا خصيصًا لتحسين اتصالات VPN وتقليل تأثير NAT على السرعة والأداء. مع iSharkVPN ، ستستمتع بسرعات فائقة وتجارب سلسة عبر الإنترنت ، حتى عند استخدام تطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد مثل بث الفيديو أو اللعب عبر الإنترنت.



لذا ، إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة يمكنها مواكبة أنشطتك عبر الإنترنت ، فلا تبحث أكثر من iSharkVPN. باستخدام أحدث تقنيات التسريع وميزات الأمان المتقدمة ، يمكنك تصفح الويب بثقة وخصوصية. جرب iSharkVPN اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو طبيعي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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