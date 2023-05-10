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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-10 03:41:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح أو البث أو اللعب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 3 مرات ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت أسرع وأكثر سلاسة.



ولكن ماذا عن نوع NAT؟ يرمز NAT إلى ترجمة عنوان الشبكة ويشير إلى كيفية اتصال جهازك بالإنترنت. يؤثر نوع NAT على تجربة اللعب عبر الإنترنت ، حيث تتسبب أنواع NAT الصارمة في حدوث مشكلات في الاتصال وسرعات أبطأ.



مع مسرع isharkVPN ، نقدم جدار حماية NAT يقوم تلقائيًا باكتشاف نوع NAT الخاص بك وتحسينه ، مما يضمن أفضل اتصال ممكن للألعاب عبر الإنترنت. قل وداعًا للتباطؤ وانقطاع الاتصال ومرحبًا بسلاسة اللعب.



لا نعطي الأولوية لتجربة اللعب الخاصة بك فحسب ، بل تضمن VPN الخاصة بنا أيضًا خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. يحمي التشفير العسكري الخاص بنا بياناتك من المتسللين وأعين المتطفلين ، بينما تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة وأنواع NAT الصارمة تفسد تجربتك على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات أعلى وألعاب أكثر سلاسة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو nat type ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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