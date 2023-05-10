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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 03:41:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! ستعمل هذه الأداة القوية على تعزيز اتصالك بالإنترنت وتوفير سرعات فائقة لجميع احتياجاتك على الإنترنت.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمسرع iSharkVPN في قدرته على تحسين NAT من النوع 2. ولكن ماذا يعني ذلك؟ NAT (ترجمة عنوان الشبكة) هي عملية تسمح لعدة أجهزة بمشاركة اتصال إنترنت واحد. يعد NAT type 2 الإعداد المفضل للألعاب والبث المباشر عبر الإنترنت ، حيث يوفر مستوى معتدلًا من الأمان مع السماح باتصالات سريعة.



ومع ذلك ، ليست كل اتصالات الإنترنت افتراضية على NAT من النوع 2. قد يتم تعيين بعضها على NAT من النوع 3 ، مما قد يتسبب في سرعات أبطأ والمزيد من المشكلات المتعلقة بالألعاب والبث المباشر عبر الإنترنت. يمكن لمسرع iSharkVPN تحسين نوع NAT الخاص بك لضمان حصولك على أفضل تجربة إنترنت ممكنة.



بالإضافة إلى تحسين أنواع NAT ، يقدم iSharkVPN أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى لتعزيز الأمان والخصوصية عبر الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك مسرع iSharkVPN الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية اتصالك بالإنترنت اليوم باستخدام مسرع iSharkVPN واستمتع بسرعات فائقة وأمن محسّن عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو nat type 2 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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