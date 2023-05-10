التدوين > احصل على أفضل تجربة لعب مع iSharkVPN Accelerator و NAT Type 2 على PS4

احصل على أفضل تجربة لعب مع iSharkVPN Accelerator و NAT Type 2 على PS4

ishark blog article

2023-05-10 03:41:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء اللعب؟ لا تنظر إلى أبعد من خدمة تسريع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة أثناء اللعب على جهاز PS4 الخاص بك. ولكن ما هو بالضبط NAT Type 2 على PS4؟



NAT ، أو ترجمة عنوان الشبكة ، هي عملية تسمح لعدة أجهزة بالاتصال بالإنترنت باستخدام عنوان IP واحد. NAT Type 2 هو الإعداد الموصى به للألعاب على PS4 ، لأنه يسمح بالاتصال المباشر بالإنترنت بإعدادات أمان معتدلة. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتجارب لعب سلسة عبر الإنترنت دون أي انقطاع أو تأخير.



ولكن في بعض الأحيان ، حتى مع NAT Type 2 ، لا يزال من الممكن إعاقة تجربة الألعاب بسبب سرعات الإنترنت البطيئة. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خدمة تسريع isharkVPN. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك بالإنترنت خصيصًا للألعاب ، مما يسمح بسرعات تنزيل وتحميل أسرع ، وتقليل زمن الوصول ، وتجربة ألعاب أكثر سلاسة بشكل عام.



لا نقدم فقط أفضل سرعات للألعاب ، ولكن خدمتنا آمنة وموثوقة أيضًا. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة ومحمية من التهديدات المحتملة.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة أثناء اللعب على جهاز PS4 الخاص بك؟ جرب خدمة تسريع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك. سواء كنت تلعب بمفردك أو تتنافس عبر الإنترنت مع الأصدقاء ، فنحن نضمن أن خدمتنا ستنقل تجربة اللعب الخاصة بك إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو nat type 2 على ps4 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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