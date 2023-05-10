التدوين > عزز تجربة VPN الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator

عزز تجربة VPN الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 03:41:54

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وتقليل أوقات التأخير وزيادة سرعات التنزيل. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس واللعب دون انقطاع.



ولكن ما هو نوع NAT Type B بالضبط وكيف يرتبط باتصالك بالإنترنت؟ يرمز NAT إلى ترجمة عنوان الشبكة ، ويشير إلى الطريقة التي يترجم بها جهاز التوجيه عنوان IP الخاص بك إلى عنوان IP عام يمكنه الاتصال بالإنترنت على نطاق أوسع. يشير NAT Type B تحديدًا إلى تكوين NAT المعتدل ، والذي يسمح بتوازن جيد بين الأمان وإمكانية الوصول.



ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي تكوين NAT المعتدل في بعض الأحيان إلى سرعات إنترنت أبطأ وزيادة زمن الوصول. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN - تعمل تقنيتنا على تجاوز هذه القيود ومنحك أفضل تجربة إنترنت ممكنة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وجرب فوائد تقنية التسريع الخاصة بنا بنفسك. قل وداعًا للتباطؤ والتخزين المؤقت ، ومرحبًا بالبث السلس واللعب.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو nat type b ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN