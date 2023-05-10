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قم بتحسين تجربة اللعب الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 03:42:31

انتبه لكل لاعبي PS4! هل سبق لك أن عانيت من تأخر أو بطء في سرعة الإنترنت أثناء اللعب عبر الإنترنت؟ حسنًا ، لدينا الحل المناسب لك - مسرع isharkVPN.



ما هو مسرع isharkVPN؟ إنه برنامج يعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت للألعاب عبر الإنترنت ، مما يجعلها أسرع وأكثر استقرارًا. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتباطؤ ومرحبًا باللعب غير المنقطع.



لكن انتظر ، ما هو نوع NAT على PS4؟ يرمز NAT إلى ترجمة عنوان الشبكة ويحدد مدى وصول جهاز PS4 إلى الأجهزة الأخرى والإنترنت. هناك ثلاثة أنواع من NAT على PS4 - النوع 1 والنوع 2 والنوع 3. يعني النوع 1 أن PS4 الخاص بك متصل بالإنترنت مباشرة ، والنوع 2 يعني أنه متصل من خلال جهاز توجيه والنوع 3 يعني أنه متصل من خلال جهاز توجيه مع بعض القيود.



ما سبب أهمية نوع NAT؟ حسنًا ، إذا كان نوع NAT الخاص بك من النوع 3 ، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الألعاب عبر الإنترنت لأنه يقيد اتصالك باللاعبين الآخرين. مع مسرع isharkVPN ، يمكن أن يساعد في تحسين نوع NAT الخاص بك ، مما يجعل PS4 الخاص بك أكثر سهولة للألعاب عبر الإنترنت.



بالإضافة إلى ذلك ، يوفر مسرع isharkVPN مزايا إضافية مثل تقليل أوقات اختبار الاتصال وتحسين سرعات التنزيل. كما يوفر تشفيرًا عالي الجودة لحماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت.



فما تنتظرون؟ احصل على مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بألعاب أكثر سلاسة وأسرع عبر الإنترنت على PS4 الخاص بك. قل وداعا للتباطؤ ومرحبا بالنصر.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو nat type على ps4 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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