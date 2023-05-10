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لماذا يعد حياد الشبكة مهمًا وكيف يمكن أن يساعدك مسرع SharkVPN؟

ishark blog article

2023-05-10 03:43:36

في العصر الرقمي اليوم ، تزداد أهمية الخصوصية والأمان عبر الإنترنت لمستخدمي الإنترنت. تتمثل إحدى طرق حماية نفسك وأنشطتك عبر الإنترنت في استخدام خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) مثل iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي خدمة VPN عالية التصنيف توفر لمستخدميها وصولاً آمنًا وخاصًا إلى الإنترنت. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والحفاظ على معلوماتك الشخصية وبياناتك في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت.



ولكن ما هو حيادية الشبكة ، ولماذا هو مهم؟ حيادية الإنترنت هي المبدأ الذي يقضي بضرورة معاملة جميع زيارات الإنترنت على قدم المساواة ، دون أي تمييز أو تفضيل معين لبعض المواقع أو الخدمات عبر الإنترنت. هذا يعني أنه لا ينبغي السماح لمقدمي خدمة الإنترنت (ISP) بحظر أو إبطاء الوصول إلى مواقع ويب معينة أو فرض رسوم إضافية للوصول إلى الإنترنت بشكل أسرع.



يعد حيادية الإنترنت أمرًا مهمًا لأنه يضمن أن يكون لكل شخص إمكانية وصول متساوية إلى الإنترنت ويمكنه الوصول إلى المحتوى الذي يريده دون أي تدخل من مزودي خدمة الإنترنت. كما أنه يشجع المنافسة والابتكار في السوق عبر الإنترنت ، حيث تتمتع مواقع الويب والشركات الناشئة الصغيرة بنفس الفرص للوصول إلى جماهيرها مثل الشركات الأكبر والأكثر رسوخًا.



لسوء الحظ ، يتعرض مفهوم حيادية الإنترنت للتهديد في أجزاء كثيرة من العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة. يدفع بعض مزودي خدمة الإنترنت من أجل القدرة على فرض رسوم إضافية للوصول السريع إلى الإنترنت أو إنشاء "ممرات سريعة" لمواقع معينة ، مما يمنحهم ميزة غير عادلة على منافسيهم.



هذا هو المكان الذي يأتي فيه iSharkVPN Accelerator. باستخدام خدمة VPN مثل iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجاوز أي محاولات من قبل مزودي خدمة الإنترنت لتقييد وصولك إلى الإنترنت أو التمييز ضد بعض مواقع الويب. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع باتصال إنترنت سريع وآمن وخاص لا يخضع لأي تمييز أو تدخل من جهات خارجية.



في الختام ، إذا كنت تقدر خصوصيتك وأمنك عبر الإنترنت وتؤمن بأهمية حيادية الشبكة ، فعليك بالتأكيد التفكير في استخدام خدمة VPN مثل iSharkVPN Accelerator. يعد iSharkVPN Accelerator من خلال ميزاته المتقدمة وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام ، الخيار الأمثل لأي شخص يتطلع إلى حماية أنشطته عبر الإنترنت وضمان الوصول المتكافئ والعادل إلى الإنترنت للجميع.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو حيادية الشبكة ولماذا هو مهم ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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