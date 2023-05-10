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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-10 03:43:43

إذا كنت تبحث عن مسرع VPN قوي ، فلا تبحث عن isharkVPN. تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات فائقة تجعلك متصلاً ومحميًا على الإنترنت.



ولكن ما هو المسرّع بالضبط ، ولماذا تحتاج إليه؟ ببساطة ، المسرع هو جزء من البرنامج الذي يساعد على تحسين سرعة وأداء اتصالك بالإنترنت. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم VPN ، لأن عملية التشفير وفك التشفير يمكن أن تبطئ اتصالك.



وهنا يأتي دور مسرّع isharkVPN. تستخدم تقنيتنا المتقدمة خوارزميات لضغط بياناتك وتحسينها ، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه الحزم للتنقل بين جهازك وخادم VPN. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات تصفح وتدفق وتنزيل أسرع ، دون التضحية بالأمان.



عند الحديث عن الأمان ، تقدم isharkVPN أيضًا ميزات تشفير وخصوصية من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا تشفيرًا عسكريًا لحماية بياناتك من المتسللين ومزودي خدمة الإنترنت وأعين المتطفلين الأخرى. ومع سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك في مأمن من أي تتبع أو مراقبة غير مرغوب فيها.



بالإضافة إلى مسرع VPN الخاص بنا ، يقدم isharkVPN أيضًا ميزات متقدمة أخرى مثل تقسيم الأنفاق ومفتاح القفل وحماية تسرب DNS. تساعد هذه الميزات في ضمان أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



الآن ، قد تتساءل عن ماهية Nessus وكيف ترتبط بـ isharkVPN. Nessus عبارة عن أداة فحص شائعة للثغرات الأمنية تساعد في تحديد مخاطر الأمان المحتملة في شبكتك أو نظامك. باستخدام Nessus جنبًا إلى جنب مع isharkVPN ، يمكنك إجراء تقييمات أمنية شاملة لشبكتك أو نظامك ، وتحديد ومعالجة أي ثغرات قد تكون موجودة.



باختصار ، يقدم مسرع VPN الخاص بـ isharkVPN والميزات المتقدمة الأخرى ، جنبًا إلى جنب مع ماسح نقاط الضعف Nessus ، حلاً قويًا وشاملاً للحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وسريعة. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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