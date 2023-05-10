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عزز أمانك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Norton 360

ishark blog article

2023-05-10 01:58:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند البث أو تنزيل المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل سرعة الإنترنت لديك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة لم يسبق لها مثيل ، مما يجعل البث والتنزيل في غاية السهولة.



لكن ماذا عن الأمن ، قد تسأل؟ حسنًا ، هنا يأتي دور Norton 360. Norton 360 هو حل أمان شامل يوفر حماية شاملة ضد التهديدات عبر الإنترنت مثل الفيروسات والبرامج الضارة وعمليات التصيد الاحتيالي. مع Norton 360 ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية وأنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



من خلال الجمع بين قوة مسرع isharkVPN و Norton 360 ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت سريعة وآمنة دون أي تنازلات. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تعمل من المنزل ، يمكنك أن تثق في أن تجربتك عبر الإنترنت محسّنة من أجل السرعة والأمان.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN و Norton 360 اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة. قل وداعًا للسرعات البطيئة والتهديدات عبر الإنترنت ، ومرحبًا بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا والمتعة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو norton 360 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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