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عزز أمنك مع isharkVPN Accelerator و Norton Security

ishark blog article

2023-05-10 01:58:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل أنت قلق بشأن أمان نشاطك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Norton Security.



isharkVPN هو أداة قوية تعمل على تحسين سرعات الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت. إنه يعمل عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل ، مما يجعل نشاطك عبر الإنترنت أسرع وأكثر كفاءة. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب بسرعات فائقة ، وكل ذلك مع الاستمتاع باتصال آمن وموثوق.



لكن ماذا عن الأمن؟ وهنا يأتي دور Norton Security. Norton Security هو حل أمان شامل يحميك من التهديدات الإلكترونية مثل الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة. باستخدام Norton Security ، يمكنك التسوق عبر الإنترنت ، وإجراء المعاملات المصرفية بأمان ، وحماية معلوماتك الشخصية دون القلق بشأن الهجمات الإلكترونية.



مع مسرع isharkVPN و Norton Security ، يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في العالمين: سرعات إنترنت عالية وأمان من الدرجة الأولى. فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و Norton Security اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو norton security ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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