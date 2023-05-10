التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Norton Secure VPN

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Norton Secure VPN

ishark blog article

2023-05-10 01:58:49

هل تبحث عن خدمة VPN يمكنها الحفاظ على أمان وخصوصية أنشطتك عبر الإنترنت مع زيادة سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



يستخدم حل VPN المبتكر هذا تقنية متقدمة لتسريع سرعة الإنترنت لديك مع الحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة تمامًا وخصوصية. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالبث عبر الإنترنت والألعاب والتصفح بسرعة البرق دون أي تأخير أو مشاكل في التخزين المؤقت.



إذن كيف يعمل برنامج تسريع isharkVPN؟ على عكس خدمات VPN الأخرى التي تبطئ سرعة الإنترنت لديك عن طريق تشفير كل حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، يقوم برنامج isharkVPN بتشفير البيانات التي تحتاج إلى الحماية فقط ، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمعلومات الشخصية. يسمح هذا لأنشطتك الأخرى عبر الإنترنت بالمرور دون عوائق ، مما يؤدي إلى تجربة عبر الإنترنت أسرع وأكثر سلاسة.



لكن هذا ليس كل شيء - يوفر برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان قوية لحماية خصوصيتك على الإنترنت. تضمن تقنية التشفير من الدرجة العسكرية أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة تمامًا ، في حين تضمن سياستها الصارمة عدم الاحتفاظ بالسجلات أنه حتى مزود VPN نفسه لا يمكنه الوصول إلى بياناتك عبر الإنترنت.



عندما يتعلق الأمر بخدمات VPN ، فإن مسرع isharkVPN هو حقًا في اتحاد خاص به. جربها اليوم واختبر المزيج النهائي من السرعة والأمان!



ولكن ماذا عن Norton Secure VPN؟ كيف تقارن بمسرّع isharkVPN؟ بينما تقدم كلتا الخدمتين ميزات أمان ممتازة ، يركز Norton Secure VPN بشكل أساسي على حماية الخصوصية بدلاً من تسريع سرعة الإنترنت. يوفر مجموعة واسعة من ميزات الخصوصية ، بما في ذلك التشفير على مستوى البنك ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، ومفتاح القفل الذي يقوم تلقائيًا بإيقاف اتصال الإنترنت الخاص بك في حالة فقد اتصال VPN.



ومع ذلك ، لا يقدم Norton Secure VPN أي ميزات محددة لزيادة سرعة الإنترنت لديك أو تقليل مشكلات التأخير والتخزين المؤقت. إذا كانت السرعة هي أهم أولوياتك ، فقد يكون مسرع isharkVPN هو الخيار الأفضل لك.



بشكل عام ، يعد كل من مسرع isharkVPN و Norton Secure VPN من خدمات VPN الممتازة التي توفر ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. اعتمادًا على احتياجاتك وأولوياتك المحددة ، قد تكون إحدى هذه الخدمات خيارًا أفضل لك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو norton secure vpn ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN