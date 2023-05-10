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عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Norton Security Ultra

ishark blog article

2023-05-10 01:59:11

تقديم أحدث ما في Internet Security - Norton Security Ultra



أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا ، حيث يقدم لنا ثروة من المعلومات والترفيه في متناول أيدينا. ومع ذلك ، مع الكم الهائل من البيانات المتاحة عبر الإنترنت ، أصبح من المهم بشكل متزايد حماية أنفسنا وأجهزتنا من التهديدات عبر الإنترنت. وهنا يأتي دور Norton Security Ultra.



يعد Norton Security Ultra هو الأحدث في أمان الإنترنت ، حيث يقدم مجموعة واسعة من الميزات للحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. يتضمن الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة وأدوات الخصوصية عبر الإنترنت وجدران الحماية المتقدمة لمنع الوصول غير المصرح به إلى جهازك.



لكن هذا ليس كل شيء. يتضمن Norton Security Ultra أيضًا مسرع isharkVPN ، والذي يوفر سرعات VPN فائقة السرعة لضمان أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة. تقوم هذه الميزة بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من الصعب على المتسللين ومجرمي الإنترنت تتبع أنشطتك عبر الإنترنت.



يتضمن Norton Security Ultra أيضًا مدير كلمات المرور ، والذي يخزن بشكل آمن كلمات المرور وبيانات اعتماد تسجيل الدخول ، حتى لا تضطر إلى تذكرها جميعًا. كما أنه يتميز بالرقابة الأبوية ، والتي تتيح لك مراقبة أنشطة طفلك عبر الإنترنت والتحكم فيها.



مع Norton Security Ultra ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. يوفر حماية شاملة ضد جميع أنواع التهديدات عبر الإنترنت ، بما في ذلك الفيروسات والبرامج الضارة وبرامج التجسس. كما يتضمن أيضًا ميزات أمان متقدمة مثل الحماية من التصيد الاحتيالي والحماية من سرقة الهوية.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن أقصى درجات أمان الإنترنت ، فابحث عن Norton Security Ultra. مع ميزاته المتقدمة ومسرع isharkVPN ، سيبقيك آمنًا وآمنًا على الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ احصل على Norton Security Ultra اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع معرفة أنك محمي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو norton security ultra ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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