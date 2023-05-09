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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 23:35:02

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح أو البث عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير - تمتع بأنشطة سلسة وسلسة عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN.



لكن ماذا عن الأمن؟ وهنا يأتي دور Norton VPN. يوفر Norton VPN الحماية القصوى لخصوصيتك وأمانك على الإنترنت. باستخدام Norton VPN ، يمكنك الحفاظ على معلوماتك الحساسة في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت. يقوم Norton VPN بتشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت.



ولكن لماذا تختار بين السرعة والأمان بينما يمكنك الحصول على كليهما؟ اجمع بين مسرع isharkVPN وميزات أمان Norton VPN للحصول على تجربة الإنترنت المطلقة. مع هذا الثنائي القوي ، لن تضطر أبدًا إلى التنازل عن السرعة أو الأمان. استمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على أمان وسلامة بياناتك مع برنامج تسريع isharkVPN و Norton VPN.



لا تنتظر أكثر من ذلك لترقية تجربتك على الإنترنت. جرب isharkVPN Accelerator و Norton VPN اليوم وانتقل بسرعة الإنترنت والأمان إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام norton vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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