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اختبر تصفحًا سريعًا وآمنًا عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 23:35:17

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث المحتوى المفضل لديك على الإنترنت؟ هل تريد تصفح الإنترنت بخصوصية وأمان؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN.



تضمن تقنية مسرع VPN الخاصة بنا سرعات فائقة ، حتى في أوقات ذروة الاستخدام. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق والتصفح بسلاسة دون أي انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ بروتوكولات التشفير الخاصة بنا على خصوصية وأمان نشاطك عبر الإنترنت.



ولكن ما يميز isharkVPN حقًا هو استخدامنا للمنفذ 443. يُستخدم هذا المنفذ عادةً لحركة مرور HTTPS الآمنة ، ولا يخنقه العديد من مزودي خدمة الإنترنت. باستخدام المنفذ 443 ، يمكن لـ isharkVPN تقديم سرعات أعلى وأداء أفضل.



فما تنتظرون؟ جرب isharkVPN اليوم واختبر الاختلاف في تقنية تسريع VPN الخاصة بنا واستخدام المنفذ 443. حافظ على سلامتك وأمانك أثناء الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو موجود في المنفذ 443 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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