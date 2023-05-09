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التدوين > افتح قفل شبكة نتفليكس الأمريكية مع iSharkVPN Accelerator

افتح قفل شبكة نتفليكس الأمريكية مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 23:35:32
هل سئمت من فقدان أحدث العروض والأفلام المتوفرة فقط على نتفلكس الولايات المتحدة؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع iSharkVPN!

مع مسرّع iSharkVPN ، يمكنك الوصول إلى US Netflix بسرعات فائقة. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بمشاهدة العروض والأفلام المفضلة لديك.

ولكن ما هو بالضبط على Netflix الأمريكي غير متوفر في المملكة المتحدة؟ الجواب: كثيرا. من المسلسلات الشهيرة مثل The Office and Parks and Recreation ، إلى الأفلام الرائجة مثل The Irishman و Wedding Story ، تمتلك US Netflix عددًا كبيرًا من المحتوى الحصري الذي لن ترغب في تفويته.

ومع مسرّع iSharkVPN ، أصبح الوصول إلى نتفلكس الولايات المتحدة أسهل من أي وقت مضى. ما عليك سوى الاتصال بخادم أمريكي من خلال VPN ، وفويلا! سيكون لديك حق الوصول إلى كل المحتويات غير المتوفرة على UK Netflix.

لكن مسرع iSharkVPN لا يعمل فقط مع Netflix. كما أنه يسرع اتصالك بالإنترنت لخدمات البث الأخرى مثل Hulu و Amazon Prime Video.

فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN اليوم وابدأ في بث كل المحتوى الحصري الذي تقدمه نتفليكس الأمريكية. مع ميزة التسريع لدينا ، لم يكن الوصول إلى العروض والأفلام التي تحبها أسهل أو أسرع.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بما هو موجود على نتفليكس وليس المملكة المتحدة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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