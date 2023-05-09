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هل iSharkVPN Accelerator هو الحل لمشكلات الإنترنت البطيئة لديك؟

ishark blog article

2023-05-09 23:35:47

تقديم أفضل مسرع VPN - iSharkVPN!



هل سئمت التعامل مع سرعة الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت أثناء التصفح أو البث؟ قل وداعًا لإبطاء اتصالات الإنترنت ومرحبًا بـ iSharkVPN! من خلال مسرع VPN المبتكر الخاص بنا ، نقدم أسرع سرعة إنترنت وأعلى مستوى من الأمان عبر الإنترنت.



تم تصميم مسرع VPN الخاص بنا لتحسين سرعة الإنترنت لديك وتوفير اتصالات فائقة السرعة. هذا مفيد بشكل خاص للبث والألعاب عبر الإنترنت حيث تحتاج إلى أسرع سرعات ممكنة. مع iSharkVPN ، ستتمكن من الوصول إلى أي موقع ويب ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم ، بسرعة البرق.



لكن هذا ليس كل شيء. نحن نضمن أن تظل جميع أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة من خلال تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا. تحمي خدمة VPN الخاصة بنا بياناتك من المتسللين والجهات الخارجية الأخرى التي قد تحاول اعتراض أنشطتك عبر الإنترنت. يمكنك تصفح الملفات ودفقها وتنزيلها بثقة ، مع العلم أن خصوصيتك وأمنك محميان.



وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن سرعات نقل ملفات أسرع ، توصي iSharkVPN باستخدام TFTP عبر بروتوكول SFTP. TFTP (بروتوكول نقل الملفات البسيط) هو بروتوكول نقل ملفات بسيط وخفيف الوزن وهو مثالي لنقل الملفات الصغيرة بسرعة. هذا البروتوكول أقل تعقيدًا من SFTP (بروتوكول نقل الملفات الآمن) ولا يتطلب اتصالاً آمنًا. بالمقارنة ، يوفر SFTP ميزات أمان أكثر تقدمًا ، لكن تعقيده قد يؤدي أحيانًا إلى إبطاء سرعات نقل الملفات.



في الختام ، مع iSharkVPN ، ستستمتع بأفضل ما في العالمين: سرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان متقدم عبر الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستفادة من استخدام بروتوكول نقل الملفات عبر بروتوكول نقل الملفات فوق بروتوكول نقل الملفات (sftp) ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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