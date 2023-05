التدوين > قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Onion عبر VPN

قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Onion عبر VPN

2023-05-09 23:35:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة ووصول غير مقيد إلى أي موقع ويب تريده.



ولكن ماذا عن خصوصيتك وأمنك؟ وهنا يأتي دور ميزة "onion over VPN" الخاصة بنا. يأخذ Onion over VPN أمنك على الإنترنت إلى المستوى التالي من خلال إضافة طبقة إضافية من التشفير لاتصالك بالإنترنت. يضمن ذلك أن يكون نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا تمامًا.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN على خدمات VPN الأخرى؟ بالنسبة للمبتدئين ، فإن تقنيتنا لا مثيل لها. من خلال ميزة التسريع الخاصة بنا ، ستختبر سرعات إنترنت تصل إلى 5 مرات أسرع من شبكات VPN التقليدية. ومع ميزة "onion over VPN" الخاصة بنا ، فإن أمنك وخصوصيتك على الإنترنت لا يعلى عليهما.



لكن هذا ليس كل شيء. نقدم أيضًا واجهة سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان أن تكون تجربتك عبر الإنترنت سلسة قدر الإمكان. ومع وجود خوادم في أكثر من 60 دولة ، فلن تقلق أبدًا بشأن تقييد الوصول إلى أي موقع ويب أو محتوى.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المحدود إلى الإنترنت. اختر مسرع isharkVPN واختبر تجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا وغير المقيدة. جربنا اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو بصلة عبر vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

