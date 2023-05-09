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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 23:36:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود لبعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تسمح تقنيتنا الحديثة بسرعات إنترنت فائقة ووصول غير مقيد إلى جميع المواقع والتطبيقات ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بث برامجك وأفلامك المفضلة ، ولعب الألعاب عبر الإنترنت دون تأخير ، والوصول إلى المحتوى المقيد بسهولة.



لكن هذا ليس كل شيء. لمزيد من الخصوصية والأمان ، نقدم متصفح Onion. يسمح متصفح Onion ، المعروف أيضًا باسم متصفح Tor ، بالتصفح المجهول عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت عبر شبكة عالمية من الخوادم قبل الوصول إلى وجهتها. هذا يعني أن نشاطك على الإنترنت خاص وآمن تمامًا ، ولا يمكن لأي شخص تتبعه ، بما في ذلك المتسللين والوكالات الحكومية.



فلماذا تنتظر؟ انضم إلى ملايين العملاء الراضين الذين تحولوا بالفعل إلى مسرع isharkVPN ومتصفح البصلة للوصول إلى الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وغير مقيد. اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بفوائد تقنيتنا المتطورة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو متصفح البصل ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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