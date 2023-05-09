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عزز اتصال VPN الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 23:36:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب وخدمات البث المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع المبتكرة الخاصة بنا على تعزيز سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 400٪ ، مما يتيح لك البث والتصفح والتنزيل دون أي تأخير أو تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات التشفير والخصوصية المتقدمة في isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن أنشطتك على الإنترنت آمنة ومحمية.



ولكن ما هو برنامج openvpn tcp ، وما علاقته بـ isharkVPN؟ OpenVPN هو بروتوكول شبكة افتراضية خاصة (VPN) شائع مفتوح المصدر يستخدم لاتصالات الإنترنت الآمنة والخاصة. TCP (بروتوكول التحكم في الإرسال) هو بروتوكول اتصال يستخدم لنقل البيانات عبر الشبكات.



عند استخدام openvpn tcp مع isharkVPN ، يكون اتصالك بالإنترنت أكثر أمانًا وموثوقية. يوفر TCP إمكانية التحقق من الأخطاء ويضمن إرسال جميع البيانات بشكل صحيح ، بينما يقوم openvpn بتشفير بياناتك لمنع الوصول غير المصرح به.



مع مسرع isharkVPN و openvpn tcp ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وخصوصية وأمان لا مثيل لهما لجميع أنشطتك على الإنترنت. اشترك في isharkVPN اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو openvpn tcp ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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