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أطلق العنان لسرعات الإنترنت الفائقة باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 23:36:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء التصفح أو البث عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يستخدم برنامجنا تقنية متقدمة لتحسين تجربتك على الإنترنت ومنحك سرعات إنترنت فائقة.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمسرع isharkVPN في استخدامه لـ OpenVPN. ولكن ما هو OpenVPN بالضبط؟ OpenVPN هو تطبيق برمجي مفتوح المصدر يقوم بإنشاء اتصال شبكة افتراضية خاصة آمنة (VPN). هذا يعني أن حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت مشفرة ومحمية من أعين المتطفلين ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأي شخص مهتم بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت.



لا يوفر OpenVPN إجراءات أمنية قوية فحسب ، بل يسمح أيضًا بنقل البيانات بكفاءة. باستخدام UDP بدلاً من TCP ، يمكن لـ OpenVPN إرسال حزم البيانات بسرعة أكبر ، مما يؤدي إلى سرعات تنزيل وتحميل أسرع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ OpenVPN استخدام عدة أنفاق لتحسين اتصالك بالإنترنت.



عندما تجمع بين مسرع isharkVPN و OpenVPN ، تحصل على أداة قوية يمكنها تحسين تجربتك على الإنترنت بشكل كبير. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو مجرد تصفح الويب ، يمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN مع OpenVPN على القيام بذلك بشكل أسرع وأكثر أمانًا.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN مع OpenVPN اليوم وجرب الإنترنت كما لم يحدث من قبل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام openvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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