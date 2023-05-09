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اكتشف قوة مسرع isharkVPN وتقنية PCAP

ishark blog article

2023-05-09 23:38:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء تصفح الويب أو بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN.



تستخدم تقنية التسريع الخاصة بنا أحدث استراتيجيات تحسين الشبكة لتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بأمنك وخصوصيتك. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتصفح والتدفق السلس دون انقطاع ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



وإذا كنت من عشاق التكنولوجيا ، فقد تكون مهتمًا بتطبيقنا لتقنية PCAP (Packet Capture). يعد PCAP أداة قوية لتحليل حركة مرور الشبكة وتحديد التهديدات الأمنية. في isharkVPN ، نستخدم PCAP لضمان أعلى مستوى ممكن من الأمان لمستخدمينا.



لذا سواء كنت تبحث عن تجربة إنترنت أسرع أو مستوى أمان مشدد ، فإن isharkVPN يغطيك. جربنا اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو pcap والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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