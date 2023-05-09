التدوين > ابق آمنًا على Instagram مع isharkVPN Accelerator

ابق آمنًا على Instagram مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 23:38:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمواقع المحجوبة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصولاً غير مقيد إلى أي موقع ويب تريده.



ولكن مع حرية الإنترنت تأتي مخاطر عمليات التصيد الاحتيالي ، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram. قد تسأل ما هو التصيد؟ إنه عمل احتيالي يتمثل في خداع شخص ما لتقديم معلومات حساسة ، مثل كلمات المرور والتفاصيل المالية ، من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب المخادعة.



لحسن الحظ ، يوفر مسرع isharkVPN ميزات أمان من الدرجة الأولى لحمايتك من عمليات الاحتيال هذه. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على مجرمي الإنترنت سرقة بياناتك. نقدم أيضًا نظام DNS آمنًا وحماية من التصيد الاحتيالي للحفاظ على سلامتك من مواقع الويب الضارة.



لذلك لا تعرض للخطر أمانك على الإنترنت وسرعتك بعد الآن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بالحماية والحرية المطلقة للإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك القيام بعمليات التصيد الاحتيالي على Instagram ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN