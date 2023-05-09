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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 23:40:14

هل سئمت من التعرض لبطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح أو بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع IsharkVPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك التصفح والدفق بسرعات فائقة. لن تضطر أبدًا إلى الانتظار حتى يتم تخزين الفيديو مؤقتًا مرة أخرى.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه IsharkVPN. نحن نقدم أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا. من خلال تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، يمكنك تصفح الويب بثقة مع العلم أن بياناتك محمية من أعين المتطفلين.



وإذا كنت قلقًا بشأن برامج التجسس على الهاتف ، فيمكن أن يساعدك IsharkVPN في ذلك أيضًا. برامج التجسس على الهاتف هي نوع من البرامج التي يمكن تثبيتها على هاتفك دون علمك ، مما يسمح لشخص ما بمراقبة مكالماتك ورسائلك وأنشطتك الأخرى.



يوفر استخدام IsharkVPN على هاتفك طبقة إضافية من الحماية ضد برامج التجسس على الهاتف. تجعل اتصالاتنا الآمنة وتقنية التشفير من الصعب على برامج التجسس الوصول إلى هاتفك.



فما تنتظرون؟ جرب ميزة تسريع IsharkVPN واستمتع بسرعات إنترنت أسرع اليوم. وبفضل ميزات الأمان الإضافية التي نقدمها ، يمكنك التصفح والدفق وأنت مرتاح البال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو تجسس الهاتف ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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