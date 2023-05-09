التدوين > استمتع بتجربة VPN أسرع مع مسرع isharkVPN

استمتع بتجربة VPN أسرع مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 21:42:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء اللعب أو البث؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع iSharkVPN. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير أسرع سرعات ممكنة ، مما يمنحك الميزة التنافسية التي تحتاجها في الألعاب عبر الإنترنت أو البث المتواصل لبرامجك وأفلامك المفضلة.



لكن ما هو المنفذ 25565؟ المنفذ 25565 هو المنفذ الافتراضي الذي تستخدمه خوادم Minecraft ، وهو ضروري للاتصال بألعاب متعددة اللاعبين. مع ميزة تسريع iSharkVPN ، يمكنك التأكد من تحسين اتصالك بخوادم Minecraft للحصول على أفضل تجربة لعب ممكنة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك. عزز اتصالك بميزة تسريع iSharkVPN وسيطر على تجارب اللعب والبث عبر الإنترنت. جربه اليوم وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المنفذ 25565 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN